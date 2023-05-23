Кролики являются одними из самых популярных домашних животных. Однако они очень чувствительные и некоторые действия хозяев могут вызывать у этих грызунов дискомфорт.

В видео на канале @Petshopblog рассказали о том, что не нравится домашним кроликам и почему.

1. Кроликам некомфортно, когда их берут на руки, для них это стрессовая ситуация. Также они не любят, когда их держат за уши или за шкирку. Лучше погладить кролика, находясь с ним на одном уровне, так удастся быстрее добиться его доверия.

2. Не стоит мыть кролика без назначения врача. Эти животные сами по себе очень чистоплотные, поэтому не нужно их подвергать лишнему стрессу из-за мытья.

3. Не кладите кролика на спину, так как в таком положении животное впадает в состояние временного паралича. В этот момент кролики невосприимчивы к звукам и боли.

Подробнее об остальных действиях, которые не нравятся кроликам, смотрите в видео.