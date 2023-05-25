Мода на мини-пигов появилась в конце 1980-х годов в США и Великобритании, а в России они начали появляться в начале нулевых.

Карликовые свинки были представлены как идеальные экзотические домашние животные, которые не занимают много места и не требуют особого ухода.

На канале @Petshopblog рассказали, почему не стоит торопиться с покупкой маленьких свинок.

Одна из основных проблем с мини-пигами заключается в том, что они быстро растут и могут оказаться крупнее, чем обещал заводчик. Некоторые особи достигают 150 кг. Это означает, что владельцы должны быть готовы к тому, что им придется иметь дело с большим животным, которое требует соответствующего питания и условий содержания. Мини-пиги могут также страдать от ряда заболеваний, которые дорого могут обойтись хозяину, так как это не классические домашние животные.

Некоторые люди заводят мини-пигов только потому, что они кажутся милыми и забавными. Однако когда животные вырастают, владельцы начинают искать способы избавиться от них.

Заводить мини-пигов следует только тем, кто готов предоставить им достаточно пространства, времени и заботы.

Подробнее о том, почему не стоит заводить мини-пигов, смотрите в видео.