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Почему не стоит заводить мини-пига: видео

Мода на мини-пигов появилась в конце 1980-х годов в США и Великобритании, а в России они начали появляться в начале нулевых.

Карликовые свинки были представлены как идеальные экзотические домашние животные, которые не занимают много места и не требуют особого ухода.

На канале @Petshopblog рассказали, почему не стоит торопиться с покупкой маленьких свинок.

Одна из основных проблем с мини-пигами заключается в том, что они быстро растут и могут оказаться крупнее, чем обещал заводчик. Некоторые особи достигают 150 кг. Это означает, что владельцы должны быть готовы к тому, что им придется иметь дело с большим животным, которое требует соответствующего питания и условий содержания. Мини-пиги могут также страдать от ряда заболеваний, которые дорого могут обойтись хозяину, так как это не классические домашние животные.

Некоторые люди заводят мини-пигов только потому, что они кажутся милыми и забавными. Однако когда животные вырастают, владельцы начинают искать способы избавиться от них.

Заводить мини-пигов следует только тем, кто готов предоставить им достаточно пространства, времени и заботы.

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Подробнее о том, почему не стоит заводить мини-пигов, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, видят ли кошки сны.

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