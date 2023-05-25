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Что такое португальский кораблик, и почему он так опасен: видео

Португальский кораблик, также известный как физалия, является видом морской сифонофоры, родственницы медузы. Он получил свое название из-за формы, напоминающей парус корабля.

Блогер @Detlektor рассказал, что опасность португальского кораблика заключается в его щупальцах, которые могут достигать длины до 30 метров. Щупальца содержат большое количество стрекательных клеток с ядом, который может вызывать сильную боль, ожоги, аллергические реакции и даже привести к смерти.

Кроме того, португальский кораблик может вызвать удушье, если он попадет на лицо или шею человека.

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Подробнее о том, что такое португальский кораблик, смотрите в видео.

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