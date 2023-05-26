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Как выглядит самый большой круизный лайнер в мире: видео

Круизный лайнер "Симфония морей" является самым большим в мире, он был построен компанией Royal Caribbean International в 2018 году.

Этот океанский лайнер – настоящий плавучий город. Как рассказал блогер @Gordey.bogdanov, "Симфония" имеет длину 362 метра, ширину 66 метров и высоту 72 метра. Вес судна составляет более 228 тысяч тонн.

На корабле расположены 22 ресторана, 42 бара, 23 бассейна и джакузи, каток, гольф-поле, парк с живой растительностью, театр на 1400 мест, кинотеатр и многое другое.

Лайнер вмещает в себя почти 7000 пассажиров и 2500 членов экипажа. Летом "Симфония морей" совершает круизы в акватории Средиземного моря из порта Барселоны, а осенью отправляется в путешествие по Карибскому бассейну.

Как выглядит кладбище круизных лайнеров

Подробнее о том, как устроен самый большой лайнер в мире, смотрите в видео.

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