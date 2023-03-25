Круизные лайнеры со временем устаревают и списываются. Но вместо того, чтобы отправлять их на свалку, владельцы судов разбирают их на части, чтобы извлечь металл, пластик и другие ценные материалы.

Однако этот процесс занимает довольно долгое время, а корабль должен где-то стоять, ожидая своей очереди.

В Турции находится кладбище круизных лайнеров, расположенное в заливе Измир. Это место называется Aliaga Ship Recycling Industry Zone и является одним из крупнейших центров переработки судов в мире. Здесь можно увидеть огромные корабли, которые разбирают на части и перерабатывают. Работники используют специальное оборудование, чтобы разрезать суда на куски и отсортировывать ценные материалы. Об этом рассказал блогер @MazurFilms.

Подробнее о том, как выглядит кладбище круизных лайнеров, смотрите в видео.