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1 час назад

Как выглядит кладбище круизных лайнеров: видео

Стелла Шмель

Круизные лайнеры со временем устаревают и списываются. Но вместо того, чтобы отправлять их на свалку, владельцы судов разбирают их на части, чтобы извлечь металл, пластик и другие ценные материалы.

Однако этот процесс занимает довольно долгое время, а корабль должен где-то стоять, ожидая своей очереди.

В Турции находится кладбище круизных лайнеров, расположенное в заливе Измир. Это место называется Aliaga Ship Recycling Industry Zone и является одним из крупнейших центров переработки судов в мире. Здесь можно увидеть огромные корабли, которые разбирают на части и перерабатывают. Работники используют специальное оборудование, чтобы разрезать суда на куски и отсортировывать ценные материалы. Об этом рассказал блогер @MazurFilms.

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Подробнее о том, как выглядит кладбище круизных лайнеров, смотрите в видео.

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