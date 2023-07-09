В Южной Америке каждый год пингвин проплывает 8 тысяч километров, чтобы встретиться со своим спасителем. Эта трогательная история покорила сердца тысяч людей по всему миру.

В 2011 году в Бразилии пожилой мужчина по имени Жоао Перейра заметил на пляже одинокого и истощенного пингвиненка, покрытого нефтью. Жоао без раздумий забрал малыша домой, назвал его Диндимом и выхаживал его долгое время. Пингвин прожил у мужчины 11 месяцев. Когда его оперение сменилось, он покинул дом Жоао, но через несколько месяцев вернулся обратно.

С тех пор каждый год, в начале июня, Диндим покидает свою родину в Аргентине и проплывает 8 тысяч километров через Атлантический океан, чтобы встретиться со своим спасителем.

Никто не может объяснить, как пингвин находит свой путь к Жоао, но каждый год они вновь встречаются на том же самом пляже.

Об этой невероятной истории дружбы рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.