Яйца рогатой акулы имеют уникальную спиральную форму.

Эта форма является результатом эволюционного процесса, который позволяет выживать в условиях жестокой конкуренции в океане. Детеныш рогатой акулы созревает семь месяцев, что является очень большим сроком для подводных жителей.

Спиральная форма яиц рогатой акулы обеспечивает оптимальную защиту для эмбриона. Она помогает яйцам сцепляться друг с другом, образуя плотный кокон, который защищает эмбрион от хищников и изменений температуры воды.

Благодаря спиралевидной форме, яйца лучше закрепляются в трещинах скал, куда акула их буквально вкручивает.

Об этом рассказала блогер @Obarovskaya.