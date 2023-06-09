$82.64+0.5589.01+0.97

Почему яйца акулы имеют спиральную форму: видео

Яйца рогатой акулы имеют уникальную спиральную форму.

Эта форма является результатом эволюционного процесса, который позволяет выживать в условиях жестокой конкуренции в океане. Детеныш рогатой акулы созревает семь месяцев, что является очень большим сроком для подводных жителей.

Спиральная форма яиц рогатой акулы обеспечивает оптимальную защиту для эмбриона. Она помогает яйцам сцепляться друг с другом, образуя плотный кокон, который защищает эмбрион от хищников и изменений температуры воды.

Благодаря спиралевидной форме, яйца лучше закрепляются в трещинах скал, куда акула их буквально вкручивает.

Что такое португальский кораблик, и почему он так опасен

Об этом рассказала блогер @Obarovskaya.

Ранее мы писали о том, как аллигатор выполз из моря и напугал отдыхающих.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители