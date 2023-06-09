Почему яйца акулы имеют спиральную форму: видео
Яйца рогатой акулы имеют уникальную спиральную форму.
Эта форма является результатом эволюционного процесса, который позволяет выживать в условиях жестокой конкуренции в океане. Детеныш рогатой акулы созревает семь месяцев, что является очень большим сроком для подводных жителей.
Спиральная форма яиц рогатой акулы обеспечивает оптимальную защиту для эмбриона. Она помогает яйцам сцепляться друг с другом, образуя плотный кокон, который защищает эмбрион от хищников и изменений температуры воды.
Благодаря спиралевидной форме, яйца лучше закрепляются в трещинах скал, куда акула их буквально вкручивает.
Об этом рассказала блогер @Obarovskaya.
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