Как в Таиланде спасали упавшего в яму слоненка: видео
В одном из заповедников Таиланда маленький слоненок упал в глубокую бетонную яму. Когда работники заповедника узнали о случившемся, они немедленно отправились на место происшествия.
Долгое время им не удавалось подойти близко к яме, так как вокруг нее кружила мама-слониха, которая никого не подпускала близко.
Чтобы усмирить слониху, ветеринары решили вколоть ей успокоительное. Но итог оказался непредсказуемым: уснув от действия лекарства, животное сползло в яму.
Спящую слониху вытащили с помощью крана, после чего удалось достать и слоненка. Когда мама-слониха пришла в сознание, оба животных благополучно вернулись в лес.
Об этой истории рассказал блогер @Gordey.bogdanov.
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