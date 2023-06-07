В одном из заповедников Таиланда маленький слоненок упал в глубокую бетонную яму. Когда работники заповедника узнали о случившемся, они немедленно отправились на место происшествия.

Долгое время им не удавалось подойти близко к яме, так как вокруг нее кружила мама-слониха, которая никого не подпускала близко.

Чтобы усмирить слониху, ветеринары решили вколоть ей успокоительное. Но итог оказался непредсказуемым: уснув от действия лекарства, животное сползло в яму.

Спящую слониху вытащили с помощью крана, после чего удалось достать и слоненка. Когда мама-слониха пришла в сознание, оба животных благополучно вернулись в лес.

Об этой истории рассказал блогер @Gordey.bogdanov.