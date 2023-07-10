Аллигатор проник в дом через дверцу для собаки и напугал хозяев
Об инциденте, произошедшем в их доме в штате Луизиана (США), сообщили изданию The Daily Star супруги Дон и Ян Шульц.
По словам хозяев дома, ночью их разбудил лай домашней любимицы, собаки по кличке Панда. Они услышали, что в доме кто-то шумит.
Поначалу супруги решили, что в жилище забрался грабитель, и осторожно спустились из спальни на втором этаже вниз, чтобы посмотреть, что происходит.
Однако вместо вора на полу в холле Дон увидел силуэт аллигатора, который, по всей вероятности, проник в дом через дверцу для собаки.
Супруги вызвали сотрудников по охране дикой природы, которые поймали аллигатора и выдворили его из дома.
Шульцы, напуганные этим происшествием, поставили на дверцу для собаки специальную систему, которая открывает проход лишь в том случае, когда срабатывает специальный датчик, вставленный в ошейник Панды.