Об инциденте, произошедшем в их доме в штате Луизиана (США), сообщили изданию The Daily Star супруги Дон и Ян Шульц.

По словам хозяев дома, ночью их разбудил лай домашней любимицы, собаки по кличке Панда. Они услышали, что в доме кто-то шумит.

Поначалу супруги решили, что в жилище забрался грабитель, и осторожно спустились из спальни на втором этаже вниз, чтобы посмотреть, что происходит.

Однако вместо вора на полу в холле Дон увидел силуэт аллигатора, который, по всей вероятности, проник в дом через дверцу для собаки.

Супруги вызвали сотрудников по охране дикой природы, которые поймали аллигатора и выдворили его из дома.