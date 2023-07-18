У берегов Северного Китая обнаружили «рыбу Судного дня»

В районе берегов Жуйфана была обнаружена загадочная "рыба Судного дня". Дайверы столкнулись с этим необычным явлением у побережья, сообщает Vesti.ru.

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Этот удивительный вид рыбы, известный как "сельдяной король", появляется на поверхности перед предстоящими землетрясениями. Её появление связано с глубинным планктоном, который поднимается на поверхность в результате вибраций плит земной коры перед землетрясением.

Такая примета давно привлекает внимание японцев, и они наблюдали подобное явление. Например, за два года до катастрофического землетрясения и цунами, которое в 2011 году вызвало аварию на АЭС "Фукусима-1", десятки таких рыб были выброшены на берег.

Это явление продолжает вызывать интерес и изучение ученых, так как может дать ценную информацию о предстоящих землетрясениях и помочь в прогнозировании природных катастроф.