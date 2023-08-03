"Книга мировых рекордов Гиннеса" выпускается ежегодно с 1955 года.

Многие зафиксированные рекорды со стороны выглядят странно и опасно. Но сами участники часто являются настоящими фанатами своего дела. Многим людям нравится испытывать себя и делать что-то экстремальное. К примеру, заниматься каратэ в свободном падении с парашютом – звучит как захватывающее приключение.

Чтобы попасть на страницы издания, нужно подать заявку в компанию Guinness World Records. Необходимо детально описать свой потенциальный рекорд и каким образом он будет зафиксирован. После чего заявку рассмотрит команда экспертов.

Если рекорд одобрен, в назначенный день приезжают судьи из Книги рекордов Гиннесса. Они контролируют выполнение достижения и официально фиксируют результат.

Подробнее о самых странных зафиксированных мировых рекордах рассказали в видео на странице @Kikbrains.