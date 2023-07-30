Медведь забрался в пекарню на Сахалине и съел 125 пирожков
На Сахалине медведя застали в пекарне за поеданием пирожков. Видео с диким зверем опубликовали сотрудники заведения в социальных сетях.
Инцидент произошел на прииске "Джульетта". Медведь проник на кухню предприятия и съел 125 свежеприготовленных пирожков. Женщины застали его врасплох и начали снимать на видео.
"Ну хоть немножко оставь, 125 пирожков сожрал", — сказали авторы ролика за кадром.
Однако в социальных сетях смеющихся во время встречи с медведем женщин раскритиковали за то, что они не подумали о собственной безопасности, так как зверь мог обернуться и напасть на них.
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