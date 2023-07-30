Медведь забрался в пекарню на Сахалине и съел 125 пирожков

Инцидент произошел на прииске "Джульетта". Медведь проник на кухню предприятия и съел 125 свежеприготовленных пирожков. Женщины застали его врасплох и начали снимать на видео.

Однако в социальных сетях смеющихся во время встречи с медведем женщин раскритиковали за то, что они не подумали о собственной безопасности, так как зверь мог обернуться и напасть на них.