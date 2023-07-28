Медведь уснул в гнезде белоголового орлана на Аляске

Биологи отметили, что заметили гнездо еще в мае: в нем самка белоголового орлана высиживала яйцо. Позже по каким-то причинам птица покинула свое жилище, а в июле его облюбовал медведь.

Ученые отметили, что барибалы иногда выгоняют орланов из гнезд и занимают их сами. Животные обычно обустраивают себе места для отдыха на крутых склонах, где их никто не беспокоит. В данном случае гнездо птицы находилось неподалеку от «лежбища» медведя барибала. По мнению биологов, мог привлечь запах рыбы, которым самка орлана кормила птенца.