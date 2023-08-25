Наша планета населена удивительными и порой очень странными существами.

Это сложно представить, но в мире существуют гигантские лягушки.

Лягушка-бык обитает в Америке и отличается огромными размерами – вес взрослой особи может достигать 600 грамм. Этот пресноводный гигант питается практически всем, что попадается на его пути, в том числе и особями своего же вида.

Еще одним необычным существом является жук-бомбардир, который обитает на всех континентах кроме Антарктиды. Эти жуки получили свое прозвище благодаря уникальной способности стрелять струей горячей жидкости (которая может достигать температуры 100 градусов). В состав этой жидкости входят химические вещества, которыми жук отпугивает врагов.

Подробнее об остальных удивительных обитателях планеты рассказали в видео на странице @Kikbrains.