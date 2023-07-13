Bali safari – это не просто зоопарк, это уникальная возможность познакомиться с животным миром на новом уровне.

Этот уникальный зоопарк на Бали предлагает посетителям необычный опыт, позволяя им наблюдать за животными в их естественной среде обитания. Здесь нет традиционных клеток или загонов для животных. Вместо этого гости зоопарка перемещаются на специальных автомобилях, которые привозят их прямо к месту обитания животных.

В зоопарке можно увидеть более 100 различных видов животных, включая львов, слонов, жирафов, тигров и многих других. Здесь также есть возможность посетить специальные зоны, где можно покормить зверей и даже поближе познакомиться с некоторыми из них.

Об этом месте рассказала блогер @Stefaniya.denisko на своей странице в TikTok.