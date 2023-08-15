Несмотря на внешние различия, люди и домашние кошки гораздо ближе друг другу, чем можно предположить.

Согласно исследованиям, человек и кошка имеют более 90% схожих генов. Это значит, что многие биологические процессы в наших организмах протекают очень похожим образом.

Также интересно, история эволюции рода кошачьих сильно отличается от других домашних животных. Причина кроется в том, что кошек не одомашнивали так же, как собак, коров, свиней и коз.

Кошки всегда жили рядом с людьми, но физически и генетически они практически не отличаются от своих диких предков. В отличие от собак, у которых и характер, и строение тела радикально изменились за 30 тысяч лет.

Подробнее о том, как эволюция кошек нарушает законы природы, рассказали в видео на странице @Kikbrains.