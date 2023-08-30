В Сингапуре запустили морские круизы для кошек

В Сингапуре запустили специальные морские круизы для котов, кошек и их владельцев. Об этом сообщает издание National News.

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Питомцев и их хозяев пригласили на борт 47-метрового судна, который будет курсировать вокруг острова Сентоза. Для котов и кошек там предусмотрели специальные игровые зоны и лежаки. Для людей разработана программа с ужинами, фейерверками и выступлениями артистов.

Главным условием станет наличие у питомцев прививок. Также в круиз нельзя будет отправиться нестерилизованным животным.

Кроме того, организаторы поездок призвали отказаться от путешествия, если коты и кошки плохо переносят длительные плавания.

Пару лет назад в Сингапуре уже проводили подобные круизы. Они были рассчитаны для собак и оказались очень популярны, поэтому их организаторы решили повторить удачный опыт только с кошками.