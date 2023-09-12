Львица украла видеокамеру у туриста и сняла саванну

Дикая львица в Кении украла видеокамеру у туриста из ОАЭ и сняла свой влог. Об этом сообщает LADbible.

Путешественник Ахмед Галал во время посещения заповедника Масаи-Мара заметил львицу и решил проверить, что хищница будет делать с видеокамерой. Он поставил GoPro недалеко от животного и принялся наблюдать.

Львица заинтересовалась прибором: она подошла к камере, а затем схватила ее и бросилась бежать. На видео попали кадры, как дикая кошка бежит по саванне. После этого львица решила отдохнуть в зарослях высокой травы.

По словам туриста, больше всего он переживал о том, удастся ли ему вернуть свою камеру. Вместе с сопровождающим он погнался за львицей и все-таки смог забрать прибор после того, как хищница бросила его.

Турист опубликовал полученное видео, а пользователи сети принялись шутить в комментариях:

«Львица такая: "Привет, ребята, добро пожаловать в мой влог!"»,

«Эй, как дела, сегодня я покажу вам, как поймать антилопу».