Парень искал квартиру, а нашел пугающий знак

Пользователь Reddit с ником adag96 искал съемное жилье и рассказал о неожиданной находке во время просмотра очередной квартиры.

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Как сообщил молодой человек, он увидел знак пентаграммы, который был нацарапан в центре большой гостиной. Причем в момент просмотра он не придал царапинам значения, а рассмотрел знак позже, когда просматривал видео, снятое в квартире.

adag96 / Reddit

Первоначально жилье ему понравилось, и он даже назвал его "квартирой мечты". Но знак пентаграммы, по его признанию, его напугал.

«Она находится в центре большой гостиной с высоким потолками, а прямо перед ней большое окно», — уточнил молодой человек.

В комментариях ему дали множество советов: попросить скидку, прикрыть ковриком, не верить в сверхъестественное. Другие же наоборот - советовали немедленно зажечь свечи и вызвать темного лорда на разговор.