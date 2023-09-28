Баньяны – это гигантские деревья, произрастающие в тропических и субтропических регионах Азии.

Некоторые баньяны достигают огромных размеров, а ширина их кроны составляет несколько сотен метров. Такие деревья называют "дерево-лес" или "храмовыми деревьями".

В индуизме и буддизме они являются не только мощными, но и священными деревьями. Согласно легенде, Будда медитировал под деревом баньян и достиг просветления. По этой причине рубить баньян запрещено.

Баньяны вырастают до гигантских размеров и могут угрожать жизни людей. Когда баньян растет рядом с домами, его мощные корни разрушают здания и вынуждают жителей переезжать.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Dashapereval.