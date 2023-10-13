Мужчина описал ощущения после контакта с «проклятой куклой»
Мужчина, утверждающий, что является охотником за привидениями, рассказал о самом ужасающем явлении, с которым ему пришлось столкнуться на сегодняшний день. Его историей делится издание The Mirror.
Калани Смит регулярно делится с подписчиками своих социальных сетей своими удивительными исследованиями всевозможных мест с привидениями и необычными мистическими находками. На днях «охотник за привидениями» рассказал о том, как принес жертвоприношение проклятой кукле по имени Роберт и что чувствует после этого.
Смит признался, что он вместе со своим приятелем Джошем совершили ритуал, в котором необходимо было применить собственную кровь.
По словам мужчины, после совершения ритуала они оба почувствовали необъяснимый жар в теле, стало трудно дышать, а потом приятелей вырвало. Они даже поначалу хотели обратиться в больницу, но потом отказались от этой идеи.
В свою очередь приятель Смита Джош рассказал, что после жертвоприношения его стали преследовать неудачи: рейс, на котором он должен был лететь в путешествие, отменили, багаж потерялся, а «вишенкой на торте» стал воспалившийся глаз.