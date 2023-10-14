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Самые красивые кладбища мира

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Веселое кладбище – одно из самых необычных мест захоронений в мире. Оно находится в селе Сэпынца жудеца Марамуреш на севере Румынии. Веселое кладбище известно благодаря разноцветным надгробиям с оригинальными рисунками и поэтическими текстами (часто юмористическими) о погребенных здесь людях 
© globallookpress.com
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Японское кладбище Окуноин можно назвать одним из древнейших на планете. Первые захоронения здесь появились еще в 816 году нашей эры. На сегодняшний день здесь покоится прах более 200 тысяч умерших людей 
© 123rf.com
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Кладбище Сент-Эндрюсского собора. Место считается одной из главных достопримечательностей Шотландии. К сожалению, от некогда величественного собора остались лишь небольшая часть (неф, вход, стена и башня Святого Регула). Тем не менее, именно руины добавляют этому месту незабываемую атмосферу ушедшего времени. На территории собора находится могила известного шотландского теннисиста XIX века Тома Морриса 
© 123rf.com
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Кладбище Хайгейт начало активно застраиваться в викторианскую эпоху. Большинство захоронений здесь выполнены в готическом стиле. Это делает Хайгейт одним из самых популярных мест не только среди почитателей мистики и легенд о вампирах, но и среди сценаристов и режиссеров фильмов ужасов 
© 123rf.com

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Арлингтонское национальное кладбище – военное захоронение в США, где покоится прах более 400 тысяч человек. На территории кладбища захоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты 
© 123rf.com
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Бонавентура - городское кладбище, которое находится на мысе у реки Уилмингтон, к востоку от Саванны в Джорджии. Бонавентура стала известна благодаря книге Джона Берендта «Полночь в саду добра и зла», и фильму Клинта Иствуда по мотивам этого романа 
© 123rf.com
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Кладбище Уэверли было в 1877 году на вершине утёса в Бронте, (пригород Сиднея). Вид на море, а также исторические памятники и склепы викторианской эпохи делают его одним из главных достопримечательностей Австралии 
© 123rf.com
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Аргентинское кладбище Реколета также славится своей богатой историей. Здесь похоронены множество известных аргентинцев: президенты страны, политики, писатели, ученые и журналисты 
© 123rf.com
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Мемориальный парк «Некрополь мастеров искусств» находится на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге. Здесь последний приют нашли Михаил Иванович Глинка, Фёдор Михайлович Достоевский, Архип Иванович Куинджи. Всего на территории кладбища похоронены более 200 известных деятелей культуры и искусства 
© РИА Новости

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Кладбище Пер-Лашез в Париже больше похоже на парк, чем на место для упокоения умерших. Оно считается самым посещаемым в мире и одной из главных достопримечательностей французской столицы. Здесь покоятся Мольер, Марсель Пруст, Оскар Уайльд, Гертруда Стайн, Джим Моррисон и многие другие известные люди 
© Zuma/TACC
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Масличная гора - самое старое еврейское кладбище в мире. Захоронение находится на Елеонской горе и насчитывает более 150 тысяч могил. Для христиан Масличная гора связана со множеством эпизодов из Библии: здесь Иисус произносил свою проповедь, плакал о будущем Иерусалима, молился перед арестом, встретил предательство Иуды и после воскресения вознесся на небеса 
© EPA/TACC

    Век человека короток и мимолетен. Независимо от социального статуса, доходов и достижений всех нас рано или поздно ждет один конец. И пусть последние прибежища для почивших людей в различных культурах могут кардинально отличаться друг от друга. Все они, в конечном счете, несут единый смысл – это покой для ушедшей в иной мир человеческой души и место памяти для близких.

    Мы решили найти самые красивые кладбища в мире и рассказать о них читателям – в галерее «Рамблера».

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