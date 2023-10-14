Самые красивые кладбища мира

Век человека короток и мимолетен. Независимо от социального статуса, доходов и достижений всех нас рано или поздно ждет один конец. И пусть последние прибежища для почивших людей в различных культурах могут кардинально отличаться друг от друга. Все они, в конечном счете, несут единый смысл – это покой для ушедшей в иной мир человеческой души и место памяти для близких.