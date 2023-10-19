Олень в Японии научился кланяться в знак благодарности: видео
На видео из Японии запечатлен трогательный момент: мужчина протягивает печенье дикому оленю, и тот в ответ кланяется ему, демонстрируя удивительную вежливость.
Даже животные в этой стране отличаются своими безупречными манерами. Этот олень явно хорошо усвоил местные традиции и не захотел принимать угощение, не поблагодарив человека как подобает.
Теперь за свои достижения животные получают не только умиление, но и официальные сертификаты.
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