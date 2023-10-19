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Олень в Японии научился кланяться в знак благодарности: видео

На видео из Японии запечатлен трогательный момент: мужчина протягивает печенье дикому оленю, и тот в ответ кланяется ему, демонстрируя удивительную вежливость.

Даже животные в этой стране отличаются своими безупречными манерами. Этот олень явно хорошо усвоил местные традиции и не захотел принимать угощение, не поблагодарив человека как подобает.

Медведь сбежал из клетки и гулял по самолету

Теперь за свои достижения животные получают не только умиление, но и официальные сертификаты.