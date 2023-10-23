Во время прогулки мужчина запечатлел необычный момент, когда слой земли в лесу буквально взмывал вверх из-за сильного ветра. Причиной стал шторм "Бабет", который обрушился на Шотландию в минувшие выходные.

Это случилось в лесу в Магдоке, Стерлингшир, когда мужчина по имени Дэвид выгуливал свою собаку Джейка. Такое явление очень редко, но все же встречается в природе. Иногда феномен создает иллюзию "дышащей" земли.