Мужчина снял на видео, как лес взмывает в воздух из-за ветра: видео
Во время прогулки мужчина запечатлел необычный момент, когда слой земли в лесу буквально взмывал вверх из-за сильного ветра. Причиной стал шторм "Бабет", который обрушился на Шотландию в минувшие выходные.
Свое видео мужчина подписал:
"Этим утром лес шевелился как море".
Это случилось в лесу в Магдоке, Стерлингшир, когда мужчина по имени Дэвид выгуливал свою собаку Джейка. Такое явление очень редко, но все же встречается в природе. Иногда феномен создает иллюзию "дышащей" земли.
В штате Орегон в США находится загадочный природный объект, который называют колодец Тора.
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