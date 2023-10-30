Бегемот обладает огромной физической силой и агрессивным характером, что делает его одним из самых опасных животных Африки. Несмотря на свой громоздкий вид, бегемот может развивать скорость до 30 км/ч, а также легко переворачивать лодки и маленькие суда.

Однако главным оружием бегемота являются его челюсти. Они обладают невероятной силой. Это животное способно раскусить кость слона или прокусить металлический предмет. Сила укуса взрослого бегемота достигает 2 тонн на квадратный сантиметр, что превосходит силу укуса любого другого наземного животного. На видео видно, как бегемот за пару укусов расправляется с огромной тыквой.