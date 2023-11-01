История про кота Оуйена, поселившегося в вольере с капибарами, облетела весь мир.

Несколько месяцев назад Оуйен стал настоящей национальной звездой Малазии после того, как кадры с ним попали в интернет. Как рассказал представитель зоопарка в одном из интервью, 95% посетителей приходят в зоопарк, чтобы увидеть кота Оуйена.

Теперь рыжий кот стал полноценным членом семьи капибар. На видео засняли, как Оуйен проявляет нежность к своим соседям и требует от них такого же внимания к себе.