Во многих культурах существуют приметы и поверья о том, что если первой в новый дом войдет кошка, это принесет удачу и благополучие.

С давних времен многие народы считали, что кошки являются мистическими существами, способными отпугивать злых духов и негативную энергию. Поэтому было принято запускать кошек первыми через порог нового дома.