Почему считается, что кошка должна первой войти в новый дом: видео
Во многих культурах существуют приметы и поверья о том, что если первой в новый дом войдет кошка, это принесет удачу и благополучие.
С давних времен многие народы считали, что кошки являются мистическими существами, способными отпугивать злых духов и негативную энергию. Поэтому было принято запускать кошек первыми через порог нового дома.
Многие владельцы кошек наверняка замечали, что их питомцы обожают забираться им на грудь и устраивать там место для сна. Это особенное поведение на самом деле имеет вполне логичное объяснение, связанное с ранним детством кошек.
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