Женщина нашла тайную комнату с детскими рисунками в своем доме

Женщина обратилась к пользователям соцсетей за советом после того, как обнаружила в своем доме потайную комнату с детскими рисунками на стенах.

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В видеоролике, опубликованном в TikTok, женщина открывает небольшой люк в стене и обнаруживает красочную комнату с детскими рисунками на стенах.

Она сообщила, что люк закрывается изнутри, а затем повернула камеру, чтобы показать слова "любовная лачуга", расположенные рядом с рисунками звезд, смайликами и пацификами. В другом месте комнаты на рисунке видны имена Ребекка, Келли и Сара, что, вероятно, говорит о том, что эти девочки проводили время в комнате и нарисовали все это.

Пользователей сети напугала надпись "любовная лачуга". Один из комментаторов сказал: "Это было либо забавное маленькое убежище, либо самое жуткое на свете".

Другой пользователь добавил: "Я надеюсь, что это были дети 90-х, которым очень нравилась песня Love Shack группы B-52s, и поэтому они сделали такую надпись. Дети глупые".

Владелица дома написала: "Нашла потайную комнату в своем доме. Запирается изнутри. Что мне делать?".

Один из пользователей ответил: "Сообщите в полицию — вдруг это с чем-то связано...". С ним согласились и другие: "Обязательно нужно сообщить властям, лучше пусть кто-то разберется, чем закрывать глаза на то, что, возможно, действительно требует внимания".

При этом некоторые отметили, что все не так уж страшно: "Замки изнутри — это хороший знак, я думаю. Это значит, что детей туда не заманишь, но они могут запереть себя, если захотят".