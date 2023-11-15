В Китае создали стиральную машину для домашних животных

В Шанхае стали доступны для общего пользования стиральные машины для домашних животных.

В сети появилось видео, на котором хозяева собак останавливаются возле некого объекта, напоминающего привычную стиральную машину, и помещают в него своих животных.

После этого с питомцами начинают происходить различные манипуляции: на кадрах видно, как одного пса, например, обдувает потоком воздуха. Далее собаки выходят из устройства, а владельцы начинают гладить их и показывать состояние очищенной шерстки.