В сети обсуждают очередную оптическую иллюзию

Время от времени на просторах интернета появляются различные головоломки и оптические иллюзии, которые увлекают пользователей.

© Unsplash

Недавно один из них выложил фотографию, на которой изображен обычный с первого взгляда домик в глубине леса. Автор фото предложил пользователям найти на снимке медведя.

Jagran Josh

Неудивительно, что некоторых задание поставило в тупик. Как оказалось, речь идет не о настоящем представителе фауны, а об очертании животного, которое образуют ветки деревьев.

Jagran Josh