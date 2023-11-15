В сети обсуждают очередную оптическую иллюзию
Время от времени на просторах интернета появляются различные головоломки и оптические иллюзии, которые увлекают пользователей.
Недавно один из них выложил фотографию, на которой изображен обычный с первого взгляда домик в глубине леса. Автор фото предложил пользователям найти на снимке медведя.
Jagran Josh
Неудивительно, что некоторых задание поставило в тупик. Как оказалось, речь идет не о настоящем представителе фауны, а об очертании животного, которое образуют ветки деревьев.
Jagran Josh
Ранее "Рамблер" рассказывал о слове этого года.
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