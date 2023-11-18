Женщина вернула книгу в библиотеку спустя 45 лет

"Конечно, мы не штрафуем клиентов за просроченные книги в библиотеках Блэкпула, даже если это произошло несколько десятилетий назад. Поэтому, пожалуйста, будьте уверены, если вы избегали нас из-за того, что потеряли книгу в 1976 году, мы не наругаем вас, обещаем!" — прокомментировали новость сотрудники библиотеки.