Женщина вернула книгу в библиотеку спустя 45 лет
Одна из библиотек Англии сообщила, что недавно была возвращена книга, которую взяла в 1976 году бывшая посетительница.
Об этом библиотека Блэкпула сообщила в соцсетях.
Бывшая посетительница рассказала сотрудникам библиотеки, что она брала там книги в 1970-х годах, когда работала в близлежащем магазине под названием Woolworth's.
Когда магазин закрылся, она вернула все книги обратно (как ей показалось), но недавно, занимаясь генеральной уборкой у себя дома, женщина наткнулась на еще одну книгу.
Книга "Мир Толкиена" Рэндела Хелмса оказалась просрочена на 45 лет.
"Конечно, мы не штрафуем клиентов за просроченные книги в библиотеках Блэкпула, даже если это произошло несколько десятилетий назад. Поэтому, пожалуйста, будьте уверены, если вы избегали нас из-за того, что потеряли книгу в 1976 году, мы не наругаем вас, обещаем!" — прокомментировали новость сотрудники библиотеки.
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