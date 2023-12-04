"Не сошлись во мнении". Мужчина дал имя дочери, пока его жена спала

Мужчина не смог смириться с выбором жены в отношении имени новорожденной дочери и вписал его в документы, когда женщина уснула после родов. Об инциденте сообщает издание The Mirror.

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Пользователь, чье имя не называется, разместил на форуме Reddit пост, в котором поделился своей историей. Второе имя для первенца выбирала жена, а мужчина ей не противился. Но когда речь зашла об имени для второго ребенка, все сложилось иначе.

Муж хотел дать второе имя дочери в честь своей умершей бабушки, однако супруга с ним не согласилась. Пара спорила на этот счет не один день, но девушка была непреклонна.

"Когда у нас появились дети, мы решили, что я выберу имя для мальчика, а она – для девочки. Единственное, в чем мы не сошлись во мнении, – это вторые имена для детей".

Вскоре после родов мужчине подвернулся удобный случай дать новорожденной то имя, которое он хотел. Поэтому, когда жена, уставшая и обессиленная после родов, уснула, он вписал в карточку имя своей бабушки, а девушка узнала об этом уже после пробуждения.

Шокированная поступком возлюбленного, женщина заявила, что изменит имя, однако оказалось, что это невозможно: для процедуры необходимо согласие обоих родителей.

Пользователи форума осудили мужчину и отметили, что он поступил некрасиво.