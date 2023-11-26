В соцсетях заметили путешественника во времени на фото 1940-х годов

Внимательные пользователи социальных сетей шумно обсуждают фото времен Второй мировой войны. Многие оказались убеждены, что на пляжном снимке появился путешественник во времени .

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Так, в центре фотографии отчетливо видно мужчину в потрепанном коричневом костюме, который смотрит в нечто, похожее на мобильный телефон . Вокруг него десятки отдыхающих-пляжников, греющихся в последних летних лучах в сентябре 1943 года.

Фотография была сделана на пляже Тоуэн в Корнуолле и размещена в Интернете Стюартом Хамфрисом, который изначально не заметил эту занимательную деталь.

Соцсети

Он подписал фото в Твиттере так:

«Британские военные рабочие бегут к морю — этот пляж Корнуолла был сфотографирован в сентябре 1943 года. (Было бы здорово, если бы кто-нибудь из вас смог определить, какой именно пляж!)»

Но как только он опубликовал снимок, пользователи отметили, что среди закатанных брюк, панам и шезлонгов произошла весьма необычная сцена.

Пользователь написал:

«Хороший фотоулов. Очевидно, что мужчина на снимке — турист, путешествующий во времени, проверяющий свое мобильное устройство. Наконец-то мы видим доказательства того, что путешествия во времени реальны. Теперь мы видим на старых фотографиях вещи, которые раньше упускали из виду, но теперь мы знаем, что это телефоны, поскольку они у нас есть».

При этом многие посчитали, что ничего необычного на фото нет и парень просто скручивает сигарету.

Это не первый случай, когда зоркие пользователи замечают современные устройства на зернистых старых снимках и пленочных кадрах.