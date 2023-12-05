Девушка едва не подавилась насмерть и в попытках спастись проглотила зубную щетку

21-летняя девушка проглотила свою зубную щетку после того, как с ее помощью пыталась вытащить застрявший в горле кусок пищи. Об этом пишет New York Post.

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Айсеа, жительница Гальдакао, Испания, утверждает, что ела индейку, когда начала задыхаться.

Задыхаясь, она первым делом схватила зубную щетку, чтобы попытаться вытолкнуть индейку из горла, но зашла слишком далеко и проглотила прибор.

Айсеа объяснила, что ей пришлось действовать быстро, так как рядом не было никого, кто мог бы помочь.

"Мой папа не мог мне помочь, потому что он прикован к инвалидному креслу из-за повреждения ахиллова сухожилия, поэтому я решила помочь себе сама, воспользовавшись зубной щеткой", — сказала она.

Поскольку девушке становилось только хуже, она схватила первое, что попалось под руку, а именно зубную щетку, чтобы попытаться вытащить мясо.

В тот момент, когда индейка прошла в пищевод, за ней "отправилась" и зубная щетка.

"Я пыталась удержать ее за щетинки, но как только препятствие было устранено, она просто засосалась внутрь".

После этого Айсеа была срочно доставлена в больницу, но она заявила, что не чувствовала боли во время этого шокирующего события.

Она вспоминает, как объясняла свое необычное положение персоналу больницы при поступлении.

"Они все засуетились и не могли поверить, пока не увидели рентгеновские снимки и убедились, что щетка действительно была внутри меня".

После трех часов обследования и диагностики хирургам удалось удалить прибор в ходе 40-минутной процедуры, пока Айсеа находилась под действием седативных препаратов.

Врачи смогли извлечь инструмент, обмотав головку зубной щетки хирургическим шпагатом и вытащив ее обратно через пищевод — операция не потребовалась.