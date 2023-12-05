Девушка едва не подавилась насмерть и в попытках спастись проглотила зубную щетку
21-летняя девушка проглотила свою зубную щетку после того, как с ее помощью пыталась вытащить застрявший в горле кусок пищи. Об этом пишет New York Post.
Айсеа, жительница Гальдакао, Испания, утверждает, что ела индейку, когда начала задыхаться.
Задыхаясь, она первым делом схватила зубную щетку, чтобы попытаться вытолкнуть индейку из горла, но зашла слишком далеко и проглотила прибор.
Айсеа объяснила, что ей пришлось действовать быстро, так как рядом не было никого, кто мог бы помочь.
"Мой папа не мог мне помочь, потому что он прикован к инвалидному креслу из-за повреждения ахиллова сухожилия, поэтому я решила помочь себе сама, воспользовавшись зубной щеткой", — сказала она.
Поскольку девушке становилось только хуже, она схватила первое, что попалось под руку, а именно зубную щетку, чтобы попытаться вытащить мясо.
В тот момент, когда индейка прошла в пищевод, за ней "отправилась" и зубная щетка.
"Я пыталась удержать ее за щетинки, но как только препятствие было устранено, она просто засосалась внутрь".
После этого Айсеа была срочно доставлена в больницу, но она заявила, что не чувствовала боли во время этого шокирующего события.
Она вспоминает, как объясняла свое необычное положение персоналу больницы при поступлении.
"Они все засуетились и не могли поверить, пока не увидели рентгеновские снимки и убедились, что щетка действительно была внутри меня".
После трех часов обследования и диагностики хирургам удалось удалить прибор в ходе 40-минутной процедуры, пока Айсеа находилась под действием седативных препаратов.
Врачи смогли извлечь инструмент, обмотав головку зубной щетки хирургическим шпагатом и вытащив ее обратно через пищевод — операция не потребовалась.
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