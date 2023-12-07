В последнее время в России набирает популярность новое развлечение среди молодежи. Молодые люди снимают на видео, как они в больших группах приходят в торговые центры и начинают ползать на четвереньках по полу.

На кадрах видно, что работники магазинов и охрана в шоке и растеряны от происходящего, не зная как реагировать на этот необычный флешмоб.

Суть данного челленджа заключается в том, что подростки собираются группой в торговом центре, после чего начинают передвигаться по полу на четвереньках.