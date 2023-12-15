Мужчина нашел огромный кусок в хлопьях для завтрака и продает его за 18,8 млн рублей
На Ebay продается гигантский кусок хлопьев отрубей высотой 8,6 см и шириной 7,3 см за 163 тысяч фунтов стерлингов (18,8 миллионов рублей). Это хлопья для завтрака фирмы Kelloggs, сочетающие в себе небольшие поджаренные хлопья пшеничных и овсяных отрубей с добавками. Обычно их подают холодными и с молоком.
Продавец Пит Лайтнинг рассказывает, что выливал свои хлопья для завтрака в тарелку, когда вдруг увидел большой цельный кусок.
Пит считает, что его находку должны изучать ученые и ждет, пока они с ним свяжутся.
"Если вы хотите приобрести мою находку, я понятия не имею, как я на самом деле перевезу ее вам неповрежденной, но я уверен, что мы справимся с этим вместе. Я могу обещать, что как только вы переведете мне деньги, вы больше никогда не увидите и не услышите меня".
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