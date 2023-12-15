Мужчина нашел огромный кусок в хлопьях для завтрака и продает его за 18,8 млн рублей

"Если вы хотите приобрести мою находку, я понятия не имею, как я на самом деле перевезу ее вам неповрежденной, но я уверен, что мы справимся с этим вместе. Я могу обещать, что как только вы переведете мне деньги, вы больше никогда не увидите и не услышите меня".