Райдер - это список требований, которые предъявляет звезда организаторам своих выступлений и пребывания на различных мероприятиях. У каждой знаменитости есть свой райдер, в котором прописаны условия, необходимые для комфортной работы артиста.

Но некоторые райдеры выглядят просто безумно.

Одни из самых странных пожеланий – у певицы Мэрайи Кэрри. Она требует, чтобы в ее гримерке всегда были 20 белых котят и 100 белых голубей.

А Мадонна требует от организаторов ее концертов заменить мебель в гостиничном номере, в котором она будет останавливаться, на ее личную.