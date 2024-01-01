Как праздновали самый первый Новый год в России при Петре I

С приходом Петра I к власти в России началась уникальная эпоха перемен, затронувшая не только политическую и социальную сферы, но и традиции празднования. Именно император провозгласил Новый год официальным праздником и призвал отмечать его в ночь с 31 декабря на 1 января . “Рамблер” расскажет, как в России встречали самый первый Новый год.

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До принятия христианства в 988 году, Новый год праздновался 1 марта, а затем в 1492 году новый год начинался 1 сентября. К этому времени летоисчисление велось по византийской системе, начиная с "сотворения мира" в 5508 году до нашей эры.

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В конце декабря 1699 года Петр I выпустил указ № 1736, утверждая "О праздновании Нового года". Он внес изменения в систему исчисления, связав его с Рождеством Христовым. Таким образом, 7208 год "от сотворения мира" стал 1700 годом. Указ также призывал отмечать Новый год по образцу европейских стран, впечатления от которых Петр I привез с собой после Великого посольства в зарубежные страны.

Праздничные гуляния

Новый год при Петре I стал временем веселья и радости. В Московском Кремле проводились торжественные церемонии "О начатии нового лета" на соборной площади, а также церковная служба "На летопровождение", в которых принимали участие патриарх, царь и знатные особы. Общество было в восторге от этих новшеств, и празднование Нового года стало ожидаемым событием.

Банкеты и угощения

Петр I придавал большое значение банкетам и застольям. На праздничных столах появились европейские угощения, а роскошные ужины стали обязательной частью праздничного вечера. Изысканные блюда, десерты и разнообразные напитки сопровождались веселыми песнями и танцами.

Украшенные елки

Традиция украшать елки пришла в Россию вместе с новым календарем. Ели и сосны, усыпанные игрушками и свечами, молниеносно стали символом праздника. В рождественский период буквально каждый дом был пронизан духом Нового года и наполнен волшебством и радостью.

Подарки

В это время впервые неотъемлемой частью Нового года стали подарки. Петр I ввел традицию дарить друг другу поделки, сувениры, открытки, символизируя добрые пожелания и заботу.

Таким образом, введение Нового года при Петре I принесло с собой радикальные изменения в российский обрядовый календарь. Празднование стало ярким и насыщенным, отражая не только изменения в системе времени, но и новый взгляд на радость и веселье в духе европейских традиций.