Самые безумные елочные игрушки

Каждый год мы украшаем ели гирляндами, шарами, лентами, мишурой. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему мы это делаем?

Первоначально ель использовалась язычниками и христианами для празднования зимы. Язычники украшали ветвями ели свои дома во время зимнего солнцестояния, как напоминание о том, что скоро снова наступит весна. Позднее эту традицию переняли христиане.

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Обычай наряжать рождественские елки, по-видимому, возник около 1000 лет назад в Северной Европе. Как и елка, елочные шары также появились в Германии. На рубеже XVI — XVII веков Ганс Грейнер начал изготавливать стеклянные рождественские шары. Это были первые рождественские украшения промышленного производства, и они имели огромный коммерческий успех.

Идея прижилась, и вскоре искусные дизайнеры стали создавать стеклянные украшения в форме фруктов и орехов, используя глиняные формочки. После остывания стекла в него добавляли нитрат серебра; затем украшения раскрашивали и украшали крючком и маленькой короной.

В 1890-х годах американский универмаг Woolworth's продавал импортные украшения из свинца и стекла ручной выдувки на сумму более 25 миллионов долларов в год. Вскоре и другие страны захотели получить свой кусок пирога. Япония и страны Восточной Европы массово производили стеклянные рождественские украшения, чтобы конкурировать с Германией.

В 1973 году компания Hallmark представила линию украшений Keepsake, которая придала рождественским игрушкам коллекционную ценность. Теперь многие люди используют рождественские украшения, чтобы подчеркнуть значимость той или иной эпохи.

Сегодня рождественские украшения могут быть плетеными, выдутыми из стекла или пластика, отлитыми из фарфора или металла, вырезанными из дерева или пенополистирола. Они создаются, чтобы служить семьям из поколения в поколение. В коллекциях большинства людей сочетаются украшения, изготовленные на заказ, и даже предметы, созданные членами семьи.