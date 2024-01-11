Вице-канцлер ФРГ посетил мечеть в Омане в разных носках

Вице-канцлер и федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек пришел в мечеть Султана Кабуса в столице Омана Маскате в носках разного цвета. Кадры посещения мечети опубликованы в соцсетях, сообщает Life.ru.

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Немецкий диктор, которого цитирует издание, указал, что один носок Хабека был черный, а другой – темно-синий. По его словам, вице-канцлер ФРГ доказал свое чувство юмора, посетив так мечеть Султана Кабуса.

«Самого Хабека это, похоже, не сильно обеспокоило», – добавил он.

В феврале 2023 года стало известно, что британский король Карл III посетил мечеть в Лондоне в дырявых носках. При входе в священное место ему и королеве-консорт Камилле предложили снять обувь.

После того как кадры появились в Сети, некоторые пользователи отреагировали на фотографию с иронией, другие же встали на защиту короля.