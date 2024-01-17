Женщина заставила бывшего заплатить 6 млн рублей по фейковым счетам

Женщина пыталась выманить у своего бывшего жениха более 60 000 фунтов стерлингов после того, как он разорвал их свадьбу. Об этом пишет The Mirror.

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Розмари Лаи, которая рекламирует себя в социальных сетях как модель, была заключена в тюрьму после того, как подделала письма от судебных приставов, пытаясь заставить своего бывшего передать крупную сумму денег. Пара познакомилась на сайте знакомств в 2017 году, а в следующем году неназванный мужчина сделал Лаи предложение.

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Прокурор Марк Притчард сказал, что с самого начала отношения были "ориентированы на деньги" для Лаи, которая является "материалисткой". По словам жертвы, он платил "за все", когда они были вместе. Жадная до денег модель знала, что ее бывший жених унаследовал "сумму денег" и недвижимость после смерти своей бабушки, поэтому она начала планировать очень дорогую свадьбу.

Прокурор: "Истец сказал ей, что они не по средствам, и им нужно искать более дешевые места. В конце концов, вопросы, связанные со свадьбой, зашли в тупик, и истец разорвал помолвку".

После их разрыва в 2019 году мужчина стал жертвой мошенничества, в ходе которого он выплатил 3 000 фунтов стерлингов. Лаи в этом инциденте не участвовала. После того как его психическое здоровье ухудшилось, он был помещен в больницу. Лаи связалась с его отцом, чтобы сообщить, что не может созвониться со своим бывшим, потому что ее телефон сломался.

Он купил ей новый телефон, но она так и не связалась с ним. В течение следующих трех лет жертва начала получать письма от судебных приставов о выплате 63 488 фунтов стерлингов, которые, как утверждалось, он должен был выплатить. Эти деньги, предположительно связанные с оплатой свадебных торжеств, требовали в семи разных письмах. В рамках аферы Лаи подделала письма, которые якобы были отправлены из окружного суда, используя поддельные номера исков.

В заявлении, зачитанном в суде от его имени, бывший Лаи заявил: "Розмари заставила меня чувствовать себя подавленным, опущенным и никчемным, так как она всегда говорила, что заменит меня на лучшего парня. Мое психическое здоровье ухудшилось после того, как мы расстались и она стала присылать мне эти судебные письма".

"Меня это расстраивает, потому что из-за этого ухудшается психическое здоровье моих родителей. Моя мама так много плакала из-за этих писем. Это также оказывает огромное влияние на меня и мое психическое здоровье. Я страдаю от шизофрении, у меня аутизм, и эти обвинения ухудшают их оба", — продолжил мужчина.

Лаи признала себя виновной по одному пункту мошенничества и трем пунктам изготовления или поставки предметов для использования в мошенничестве. Она была приговорена к тюремному заключению сроком на два года и три месяца. Судья также наложил запретительный ордер, запрещающий Лаи связываться со своим бывшим в течение пяти лет.