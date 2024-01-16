Девушка подала на развод через два дня после свадьбы из-за глупой выходки мужа

Свадьба – особенный день, когда все должно быть идеально. Однако на практике иногда выходит совсем по-другому, что может подтвердить новоиспеченная невеста, подавшая на развод через два дня после церемонии.

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В течение четырех лет девушка состояла в отношениях с молодым человеком, а недавно они решили связать себя узами брака. Как-то раз они обсуждали свадебные розыгрыши, и невеста сразу предупредила возлюбленного, что она не приемлет каких-либо выходок в день свадьбы.

Пара с удовольствием готовилась к долгожданному торжеству, все проходило без ссор и конфликтов. Но, будто бы предчувствуя неладное, накануне свадьбы девушка вскользь упомянула, что если бы будущий супруг подшутил над ней во время церемонии, то она бы с ним немедленно развелась.

Настал день Х: новоиспеченные супруги поклялись любить друг друга в горе и радости, обменялись кольцами и приступили к разрезанию торта. И вдруг жених берет невесту за голову и погружает ее в торт...

Шокированная произошедшем, девушка расплакалась и убежала в туалет, после чего уехала домой.

"Я решила расстаться с ним и подала на развод. Джейк просит меня не разрывать отношения, ведь это была лишь безобидная шутка... Но я доведу все до конца и разведусь с ним", – пишет девушка.