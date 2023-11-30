Жуткая история исчезновения Николаса Баркли

Мир полнится историями об исчезновениях детей. Иногда их находят живыми, но бывает и такое, что ребята навсегда остаются пропавшими без вести. Однако случается, что они возвращаются домой. Родня с радостью принимает их обратно, пока не выясняется страшное.

© Кадр из документального фильма «Самозванец», 2012 год.

Об одной из самых жутких историй возвращения пропавшего ребенка читайте в нашем материале.

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Исчезновение Николаса Баркли

Эта история началась в 13 июня 1994 года в Сан-Антонио, когда обычный американский подросток Николас Баркли закончил играть с друзьями и поспешил к телефонному автомату. Он набрал домашний телефон, планируя попросить мать забрать его. Женщины на тот момент не было дома, она преподала в баре. Трубку взял ее старший сын Джейсон, злившийся на брата за поломку кассеты. Парень отказался выезжать за 13-летним подростком, велев тому идти домой пешком.

Николас Баркли попрощался с друзьями и ушел в сторону дома. Больше его никто не видел. Полиция сочла это побегом. Известно, что парень не ладил с матерью и братом. То же самое со школьными учителями. Теплые отношения у мальчика были разве что с сестрой Кэри, но та успела съехать от матери и переехать в другой город.

Спустя три месяца после исчезновения Николаса Джейсон позвонил в полицию, заявив, что видел младшего брата. Тот якобы пытался проникнуть в семейный гараж ночью, но Джейсон застал его врасплох и он сбежал. Однако эта зацепка так ничего и не дала.

Николас возвращается домой

Кадр из документального фильма «Самозванец», 2012 год.

Спустя три года в полицию Сан-Антонио поступил звонок из Мадрида. Испанские правоохранительные органы заверили американских коллег в том, что они нашли Николаса Баркли. Задержанный ими молодой человек представился этим именем и заявил, что три года назад его поймали наркоторговцы и вывезли в Европу.

Сестра Кэри, теплее всех отзывающаяся о Николасе, тут же вылетела в Испанию. Однако, как бы ей не хотелось, девушка с трудом узнала в молодом мужчине своего младшего брата. В то же время она заметила у него на правом предплечье татуировку в виде сердца. Именно такая была у нее Николаса. Кэри решила, что брат успел сильно повзрослеть и измениться.

Тем не менее невозможно было не учесть, что в детстве у Николаса были светлые глаза и волосы. У парня, который им представлялся, наоборот, смуглая кожа, а также темные волосы и карие глаза.

Первые подозрения

История Николаса Баркли попала в газеты. Журналисты, видя фото героя с разницей в три года, засомневались, что это один и тот же человек. Парня пригласили на интервью, которое ясно дало понять, что он вряд ли когда-либо до этого жил в США.

Сам Николас Баркли объяснял отличия во внешности в детском возрасте тем, что он перенес пластическую операцию. Якобы некие спецслужбы даже изменили его цвет глаз, применив неизвестную технологию. Точку в этом деле поставил тест ДНК, показавший, что мужчина не приходится родственником семье Баркли и ему совсем не 16 лет.

Николасом Баркли оказался гражданин Франции Фредерик Пьер Бурден. Полиции он был известен как Хамелеон. Ранее он уже привлекался за кражу личности. Бурден получил тюремный срок в шесть лет.

Куда пропал Николас Баркли

Перед тем, как отправиться в тюрьму Бурден заявил полиции, что семья Баркли может быть причастна к исчезновению Николаса. Якобы они не просто так столь просто приняли его к себе. Да и как вообще возможно увидеть в темноволосом и кареглазом мужчине того, у кого при жизни были светлые глаза и волосы?

Пользователи соцсетей предполагают, что родственники могли осознанно не замечать подвоха, потому как обезумили от горя. В то же время есть мнение, что, принимая самозванца за Николаса, Баркли заметали следы в совершенном преступлении. Якобы у матери мальчика и его брата были проблемы с алкоголем, что также могло сыграть определенную роль в событиях июня 1994 года. Примечательно и то, что старший брат Николаса Джейсон умер от передозировки вскоре после ареста Фредерика Бурдена.

Что касается Фредерика, то после выхода на свободу в 2003 году он продолжил обманывать людей. Также он стал героем многочисленных телешоу. Как-то преступник признался, что занимался мошенничеством, пытаясь получить тепло и любовь, которых у него не было в собственном детстве. Сегодня у Бурдена пятеро детей от бывшей жены.