Тайник с более чем 300 монетами продали на аукционе за 118 000 фунтов

"Это была удивительная находка, сделанная после того, как клиент поручил нам расчистить дом. Наша команда известна своей тщательностью. Они проверяют каждый дюйм дома. Речь идет не только о красивых или хрупких предметах, выставленных напоказ, но и о скрытых предметах, которые часто являются наиболее ценными".