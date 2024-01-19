Тайник с более чем 300 монетами продали на аукционе за 118 000 фунтов
Сотни монет, обнаруженных в наволочках и носках во время обычной уборки дома в Лестершире, были проданы более чем за 100 000 фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.
Аукционисты Hansons проводили расчистку дома, когда при обыске сундука с бельем они обнаружили 331 золотую монету. Они варьировались от 1800-х годов до 21-го века, на них изображены такие монархи, как королева Виктория, король Георг V и королева Елизавета II.
Коллекция ушла с молотка в аукционном доме Hanson Ross в Хартфордшире 17 января. Каждая монета стоила от 300 до 500 фунтов стерлингов.
Чарльз Хэнсон, владелец Hansons, сказал:
"Это была удивительная находка, сделанная после того, как клиент поручил нам расчистить дом. Наша команда известна своей тщательностью. Они проверяют каждый дюйм дома. Речь идет не только о красивых или хрупких предметах, выставленных напоказ, но и о скрытых предметах, которые часто являются наиболее ценными".
По словам Хэнсона, их можно найти в ящиках, шкафах, сумках и, как в данном случае, даже в старом носке.
Ранее мы рассказывали о самых нелепых открытиях, получивших Шнобелевскую премию.