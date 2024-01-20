«Крокодил» и «осьминог»: что сотрудники водоканалов достают из коллекторов

Сотрудники водоканалов сталкиваются с засорами в канализации регулярно. К ним приводят пакеты, тряпки, строительный мусор и так далее. Но иногда попадаются и неожиданные вещи.

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«Основные причины засоров - влажные салфетки», —рассказал "РГ" замгендиректора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.

Материал, из которого производят салфетки, не растворяется в воде и имеет тянущуюся структуру. Попадая в канализационные стоки, салфетки комкуются между собой с волосами, нитками, которые выбросили в унитаз. Огромные комки могут быть размером с корову". Специалисты водоканалов называют такие комья-чудовища "крокодил" или "осьминог".

Из канализации извлекают много удивительных предметов.

По словам эксперта, среди находок - лопата, покрышка, телевизор, принтер, советский телефон, школьный портфель, рама от мопеда, мягкие игрушки и даже сумка с детским конструктором. Доставали холодильник, автомобильные колеса, стулья, бревна, самовары.

«Мобильные телефоны чаще всего находят в трубах заведений общественного пользования. Главный "герой" новогодних засоров - мишура, елочные игрушки, иголки, еловые и сосновые ветки», — отметил Сергей Голиченко.

«Безобидные» вещи опасные для труб

Не стоит смывать в унитаз кошачий наполнитель, предупреждает эксперт. Он разбухает, увеличивается в размерах и создает в трубах непроходимую пробку.

Масло вместе с жиром, особенно при низких температурах, образовывают плотную пробку и не пропускают мелкий мусор вроде чайных листьев или кофейной гущи.

Также, по его словам, обычное мыло, гель для душа или средство для посуды образовывают мыльные налеты, которые не растворяются проточной водой. Конечно, без них в быту не обойтись. Поэтому периодически нужно делать очистку труб специальными средствами, которые продаются в магазине.