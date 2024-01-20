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Производитель йогуртов заплатит 890 тыс рублей за отказ от телефона на месяц

Производитель йогуртов из Исландии объявил о начале акции. Бренд выразил готовность заплатить 10 тысяч долларов (почти 890 тысяч рублей) тому, кто месяц не будет пользоваться телефоном.

Производитель йогуртов заплатит 890 тыс рублей за отказ от телефона на месяц
© Mir24.TV

Начать такую акцию решили в связи с сообщениями об опасном влиянии социальных сетей и длительном использовании смартфона.

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«Идея нашего бренда заключается в том, чтобы избавиться от ненужного, и мы считаем, что меньшее количество цифровых отвлекающих факторов может сделать жизнь более удовлетворительной», – отметили представители компании на своем сайте.

Цель такой программы – показать людям преимущество отказа от цифровых технологий, в надежде, что у населения сформируются правильные привычки.

Желающие принять участие в акции должны до 31 января подать заявку на сайте бренда. Десять человек, прошедших испытание, станут обладателями 10 тысяч долларов, а также сейфа для смартфона, телефона-раскладушки с сим-картой и запасом йогуртов.

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Безумный мир
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