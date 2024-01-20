Производитель йогуртов заплатит 890 тыс рублей за отказ от телефона на месяц

Производитель йогуртов из Исландии объявил о начале акции. Бренд выразил готовность заплатить 10 тысяч долларов (почти 890 тысяч рублей) тому, кто месяц не будет пользоваться телефоном.

Начать такую акцию решили в связи с сообщениями об опасном влиянии социальных сетей и длительном использовании смартфона.

«Идея нашего бренда заключается в том, чтобы избавиться от ненужного, и мы считаем, что меньшее количество цифровых отвлекающих факторов может сделать жизнь более удовлетворительной», – отметили представители компании на своем сайте.

Цель такой программы – показать людям преимущество отказа от цифровых технологий, в надежде, что у населения сформируются правильные привычки.

Желающие принять участие в акции должны до 31 января подать заявку на сайте бренда. Десять человек, прошедших испытание, станут обладателями 10 тысяч долларов, а также сейфа для смартфона, телефона-раскладушки с сим-картой и запасом йогуртов.