Компания в Китае разработала инновационную надувную куртку для защиты пожилых людей от падений.

Работа над этой технологией началась еще в 2015 году – до этого бренд специализировался на производстве систем подушек безопасности для автомобилей.

Уникальность этой куртки заключается в том, что в нее встроен специальный чип, отслеживающий движения владельца в реальном времени и способный обрабатывать до 2000 единиц информации в секунду. Это позволяет системе мгновенно реагировать на потенциальную угрозу падения и раскрывать «подушки безопасности» буквально за доли секунды.