Как парижский вокзал стал музеем мирового уровня

Одним из главных символов парижского искусства является музей Орсе, расположенный на берегу Сены. Однако, немногие знают, что это здание изначально служило вокзалом, прежде чем превратиться в музей мирового уровня. Об истории постройки читайте в материале "Рамблера".

© Bert Kaufmann/Flickr

История музея начинается в XIX веке. В начале 1840-х годов французское правительство решило строить новый железнодорожный вокзал на западном берегу Сены для обслуживания парижского метрополитена компании Chemin de Fer de Paris à Orléans (Париж-Орлеансской железной дороги). Проект был доверен известному архитектору Виктору Лалу. Здание произвело фурор своим уникальным дизайном, сочетающим элементы неоготики и неоренессанса. В то время оно служило примером архитектурной инновации.

Видео дня

Тем временем прогресс не стоял на месте. Железнодорожный транспорт неумолимо продолжал развиваться, и вокзал стал устаревшим для современных в то время пассажиров. Поэтому в 1939 году он был закрыт для пассажирского движения и использовался в основном для грузовых перевозок. В течение многих лет здание находилось без пользования, и его будущее было под вопросом.

wikipedia.org

Однако в 1977 году правительство Франции приняло решение превратить его в музей, в котором выставлялись бы произведения искусства XIX и начала XX века. Так, министерство Культуры велело провести реставрацию и реконструкцию здания под руководством архитектора Гордона Баншафта. После нескольких лет масштабных работ, в 1986 году, здание предстало для посетителей в новом качестве.

Сегодня музей является одним из самых популярных и престижных в Париже, привлекающим туристов и ценителей искусства со всего мира. Коллекция Орсе включает в себя тысячи произведений искусства, включая картины, скульптуры и фотографии, созданные в период от конца XVIII до начала XX века. Здесь можно найти таких великих мастеров, как Моне, Мане, Гоген, Ренуар, Дега, Сезанн и многих других. Благодаря уникальной атмосфере и исключительным коллекциям этот музей стал мировым центром культуры.