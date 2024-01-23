Проводница случайно высадила пассажиров в глухом лесу

Очередное происшествие с работницами РЖД случилось в заснеженной России6 пассажирка из Екатеринбурга рассказала СМИ, что ее и еще нескольких людей по ошибке высадили на пустой перрон в Пермском крае, и им пришлось идти по рельсам несколько километров.

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Как уверяет гражданка, проводница сама не заметила, что поезд чуть-чуть припоздал и разбудила людей, собрала у них белье и ссадила-таки на станции Щучье озеро, тогда как до Чернушки надо было ехать еще несколько десятков километров.

«Люди поняли ошибку, когда поезд уже поехал», – пишет канал Ксюши Собчак «Осторожно новости» со ссылкой на очевидцев.

20-летняя студентка сообщает, что у нее закоченели ноги, а еще в группе была другая представительница слабого пола с ребенком, той вовсе пришлось затем обращаться в поликлинику по поводу ужасного переохлаждения. На счастье пострадавших пассажиров, шел товарный состав и машинист увидал подозрительно скученную группу людей и вопреки регламенту остановил состав прямо там.

Известно, что поезд был №115 сообщением Томск – Адлер, происшествие случилось 22 января. Девушку встречали в Чернушке, а когда не встретили, проводница не смогла им объяснить, как так вышло.

«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и всё», – вспоминает то путешествие девушка, приводя в доказательство ото из кабины машиниста.