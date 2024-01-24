Китаянка оставила почти 3 млн долларов питомцам в обход детей

Порой питомцы не просто скрашивают день, они становятся настоящими друзьями человеку. Особенно, если собственные дети совсем его не навещают.

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О том, как пожилая китаянка оставила 20 млн юаней (2,8 млн долларов США) своим кошкам и собакам в обход собственных детей, сообщает South China Morning Post.

Женщина по имени Лю, проживающая в Шанхае, несколько лет назад составила завещание. В нем она передала своим детям деньги и имущество. Однако наследники совсем не навещали ее даже в периоды, когда та болела. Дети не удосуживались, в том числе, хотя бы связаться с матерью.

Осознав, что все это время с ней были только ее питомцы, Лю переписала завещание. Согласно новому документу, все деньги Лю после ее смерти отойдут на уход за ее домашними животными и их потомками.

Распоряжаться наследством назначена местная ветеринарная клиника. Чиновники уже предупредили, что делать наследником своих денег ветклинику не совсем законно, но у женщины все еще есть время изменить свое решение.